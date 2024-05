Berlinguer tende la mano a Franco Di Mare | Il passato non conta più - un abbraccio fortissimo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 30 aprile 2024) Biancae Mauro Corona - E' Sempre Cartabianca “Ila questo punto nonassolutamente più. UnDi”. Appreso delle sue condizioni di salute, Biancasotterra ogni ascia di guerra nei confronti del suo ex direttore a Rai 3, con cui i dissapori erano noti e dichiarati a mezzo stampa da entrambe le parti. “Abbiamo avuto tanti scontri conDima in questo momento ci teniamo a dargli unperché, insomma, sappiamo che non sta bene, sta molto male, e quindi davvero tutta la forza che è possibile, nonostante appunto quello che è successo in, a questo punto non ...