Don Patriciello a De Luca | Parole fuori luogo Così mette a repentaglio la mia vita

(Di sabato 11 maggio 2024) Napoli, 11 maggio 2024 – È bufera sulledel governatore Vincenzo Desu don Maurizio, il prete anticamorra di Caivano. "Io Pippo Baudo con la frangetta? Ringrazio il signore di avere ancora i capelli. Sono stato preso alla sprovvista dalledi De", dice il sacerdote che già ieri su Facebook si definiva "addolorato" per l'ironia del presidente della Regione Campania. Leggendo quelle affermazioni – prosegue – "ho ho avvertito come una pugnalata al cuore. Se mi avesse insultato un nemico lo capirei. Io sono sotto scorta perché il nemico mi vuole male, mi vuolere a tacere, la camorra ha messo una bombaalla mia chiesa, il mio operato dà fastidio ma io annuncio solo il Vangelo che è dignità, libertà, solidarietà, ma anche ...

