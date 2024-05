Talento -innovazion -IA | le armi di Deloitte per crescita Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) "Le persone sono la nostra risorsa fondamentale e crediamo che dalle loro competenze dipenda il nostro successo". Fabio Pompei, ceo diCentral Mediterranean, spiega, in una lunga intervista a Fortune, che gli dedica anche la copertina, la filosofia del suo progetto di sviluppo aziendale in cui i dipendenti sono al centro di tutto. Una strategia vincente che punta anche ad una forte presenza femminile(42%) e che ha come come pilastri il, l'e e la vicinanza ai clienti. Una rotta che ha visto crescere il fatturato del 75% in 5 anni, raggiungendo 1, 3 miliardi di euro e raddoppiando il numero dei dipendenti, che oggi sono 13 mila. Tra i "talenti" del networkin, il 54% ha meno di 30 anni. E proprio per quanto riguarda le donne esiste un "Dmum program" che aiuta il ...