Nel 1924 moriva in America Eleonora Duse la più grande attrice italiana di tutti i tempi A ricordarla - mostre ed eventi nei suoi luoghi del cuore

La vignetta riproduce un particolare del dipinto di Cesare Giardini denominato " Eleonora Duse " realizzato nel 2008, in cui la mano destra della grande attrice italiana, soprannominata la "Divina", è aperta a simboleggiare la creatività nella ...

Prima il no deciso della commissione per la valutazione delle proposte di collocazione di manufatti artistici negli spazi pubblici, perché «la scultura rappresenta valori rispettabili, ma non universalmente condivisibili». Poi una parziale ...