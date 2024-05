L’incredibile crescita dell’agroalimentare italiano | +69% in 10 anni

(Di sabato 11 maggio 2024) Milano, 9 Maggio 2024 – Il peso della filiera agroalimentare estesa che comprende agricoltura, alimentare, distribuzione, intermediazione e distribuzione ha fatto registrare importanti trend dinell’economia italiana: vale ormai 586,9 miliardi di euro, l’8,4% in più rispetto al 2021 e +29% sul 2015, e genera quasi 335 miliardi di valore aggiunto, pari al 19% del PIL. Secondo i dati illustrati da The European House-Ambrosetti durante la presentazione dell’8° edizione del Forum “La Roadmap del futuro per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi” organizzato a Bormio il prossimo 7 e 8 giugno, la filiera agroalimentare estesa, inoltre, nel 2022, ha attirato oltre 25 miliardi di euro di investimenti grazie al lavoro di 3,7 milioni di addetti. “In un contesto di crisi permamente che ci ...

