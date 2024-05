Amadeus | Chi mente a se stesso e presta ascolto alle proprie menzogne arriva al punto di non distinguere più la verità Frecciata a Presta

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 2 maggio 2024)(Agi per Us Rai) Sibillino ma non troppo. Se Lucioha sfoderato gli artigli con un’intervista in cui ha raccontato la sua, compresi alcuni dettagli controversi,ha scelto di non rispondere aperta. Oggi sul suo profilo Instagram è apparsa, però, in una storia una frase di Dostoevskij che sembra proprio rivolta all’ex manager. Si legge: “Chia sealdi nonpiù la, nè in senè intorno a sè”. Il sottofondo della storia è una colonna sonora ...