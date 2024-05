Che cos’è il Blockout 2024 - la ghigliottina digitale in supporto della Palestina

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 11 maggio 2024) Si chiama Operation, ma on line la trovate semplicemente come, ed è un boicottaggio di massa sui social nei confronti di tutte quelle celebrities che non hanno espresso solidarietà nei confrontie di altre aree in crisi come il Sudan. In sostanza, si bloccano tutti gli account di attrici, attori, popstar e affini, anche se non si seguono, in modo da diminuire la copertura di pubblico generale e interferire, per quanto possibile, sugli affari di queste personalità. Esiste un account Instagram ufficiale del movimento, @, in cui la lista di star da boicottare viene aggiornata di ora in ora. Tra queste ci sono Taylor Swift, Selena Gomez e il suo compagno Benny Blanco, Kim Kardashian e la madre Kris Jenner. Anche Jennifer ...