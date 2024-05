Il Salone del Libro trabocca di amore per la lettura E ci sono tanti amici da salutare e curiosità da scoprire

(Di sabato 11 maggio 2024) “Questa trentaseiesima edizione deldelè la più grande mai realizzata. Importante perché abbraccia vari anniversari. Marco Polo, settecento anni dalla morte, Goliarda Sapienza, cento anni dalla nascita e Franz Kafka, centenario della morte. Edizione ricca, dunque, che ha ampliato gli spazi espositivi e gli appuntamenti”. Lo dice Adriano Monti Buzzetti, presidente del Centro per ile la, particolarmente soddisfatto, mentre è in attesa del giallista Maurizio De Giovanni, padre del commissario Ricciardi che a Napoli risolve casi spinosi e misteriosi. Effettivamente ildelbrulica di visitatori, giovani soprattutto. Curiosi e attenti. E di cose da vedere ce nein abbondanza: come lo spazio promozionale dove gli autori del self ...

Salman Rushdie l’invincibile. Ci voleva il Salone del Libro di Torino 2024 per farci capire il gran senso dell’umorismo, versi one sarcastica autoironia sulla propria disgrazia, del 76enne scrittore indiano. Imponenti i controlli (inspiegabilmente ...

Eshkol Nevo, 'per Israele è il momento più triste e tragico' - Eshkol Nevo, 'per Israele è il momento più triste e tragico' - A dirlo lo scrittore israeliano Eshkol Nevo al salone del libro di Torino, alla presentazione del suo libro Legàmi. "Il 7 ottobre - ricorda Nevo - ero in Italia, proprio a Torino, non riuscivamo a ...

Torino, Salone del libro: 9.000 opere e palazzi storici, ecco il patrimonio Inps - Torino, salone del libro: 9.000 opere e palazzi storici, ecco il patrimonio Inps - Al salone del libro di Torino volume dedicato a Piemonte e lancio progetto digitale Torino, 11 Maggio – – Circa 9.000 opere d’arte e svariati palazzi storici diffusi su tutto il territorio nazionale.

Lucarelli, scelta tattica per la presentazione del libro: web furioso - Lucarelli, scelta tattica per la presentazione del libro: web furioso - Per la presentazione de "il Vaso di Pandoro" al salone del libro di Torino, la Lucarelli pensa a gadget particolari: i social non gradiscono ...