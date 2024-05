(Di sabato 11 maggio 2024) Al Cus diunaal professor: «al suo impegno per lo sport». Ieri 10 maggio al Cus (Centro universitario sportivo) disi è svolta la cerimonia di intitolazione delladi arti marziali al professor Guido. La rivista Ateneapoli riporta le dichiarazioni di Elio Cosentino presidente del Cus che ricorda l’impegno profuso daper quello che è un fiore all’occhiello dello sport a. All’ex rettore della Federico II è stata intitolata ladi arti marziali in via Cincinnato (ex Cinema Quadrifoglio). Una targa in pietra lavica del Vesuvio porta il suo nome. «Praticava atletica leggera e giocata a tennis qui al Cus e poi, come tutti noi, ci si ...

Il Napoli si è allenato questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno in vista del match contro il Bologna in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 ...

Al Cus di Napoli intestata una palestra a Trombetti: «Senza di lui, niente Universiadi» - Al Cus di napoli intestata una palestra a Trombetti: «Senza di lui, niente Universiadi» - Al Cus una targa a Trombetti. «l'Università stanziò un contributo straordinario di un milione di euro per rifare la pista» ...

Condomini solidali: a Napoli e Firenze nuovi progetti di condivisione - Condomini solidali: a napoli e Firenze nuovi progetti di condivisione - A napoli, il progetto di San Nicola a Nilo si distingue per ... A seguito delle restrizioni imposte dal lockdown da Covid-19, si è diffusa la tendenza ad allestire palestre private all'interno dei ...

Il Cus Napoli dedica al professore Trombetti la sala di arti marziali in via Cincinnato - Il Cus napoli dedica al professore Trombetti la sala di arti marziali in via Cincinnato - Con una targa in pietra lavica del Vesuvio il Cus napoli ha intitolato la palestra di arti marziali (ex Cinema Quadrifoglio) in via Cincinnato al professore Guido Trombetti, professore ...