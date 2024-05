(Di sabato 11 maggio 2024) La Procura diha inviato l'avviso di conclusioni indagini relativa all'inchiesta sulla gestione del Centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli.

“È il tempo di prendersi tempo, per osservarsi dentro, chiamare per nome le emozioni, guardare in faccia le paure e metterci in ascolto di chi abbiamo intorno”. Una lettera a cuore aperto scritta da giovani per i giovani. Un messaggio forte, chiaro ...

L’avvocata Pontenani: “Se Alessia Pifferi non avesse chiesto aiuto nessuno saprebbe della morte di Diana” - L’avvocata Pontenani: “Se Alessia Pifferi non avesse chiesto aiuto nessuno saprebbe della morte di Diana” - Lunedì 13 potrebbe arrivare la sentenza del processo alla donna che ha lasciato per giorni da sola a casa la figlia Diana di 18 mesi: l'accusa ha chiesto ...

Nel Cpr di Milano gli psicologi non parlavano neanche la lingua dei trattenuti: “Ci capivamo con il feeling” - Nel Cpr di milano gli psicologi non parlavano neanche la lingua dei trattenuti: “Ci capivamo con il feeling” - La Procura di milano ha inviato l'avviso di conclusione indagini nell'inchiesta sulla gestione del Centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli. Gli indagati sono il gestore del Centro nonché ...

L’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha organizzato una serata per celebrare l’anniversario della legge Basaglia - L’Ordine degli psicologi della Lombardia ha organizzato una serata per celebrare l’anniversario della legge Basaglia - (mi-lorenteggio.com) milano, 10 maggio 2024 – Entrata in vigore il 13 maggio 1978, la legge 180 è la prima e unica legge quadro che impose la chiusura dei manicomi, riformando il sistema di cura per i ...