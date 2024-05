Internazionali | Nadal eliminato da Hurkacz dà l' addio a Roma

(Di sabato 11 maggio 2024) L’tanto temuto e inevitabile alla fine è arrivato. Rafael, per 10 volte vincitore a, cede al secondo turno al polacco Hubertin due set 6-1 6-3 . Era la sua ultima apparizione agliBnl d’Italia di tennis. Dopo giocherà, se il fisico non lo tradirà, ancora sicuramente solo due tornei importanti prima di ritirarsi, entrambi a Parigi: Roland Garros e le olimpiadi....

Rafael Nadal saluta Roma e il Foro Italico , per l’ultima volta da giocatore. Il dieci volte campione di questo torneo si arrende al tennista polacco Hubert Hurkacz con lo score finale di 6-1 6-3 dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco. La testa ...

Rafael Nadal saluta Roma e il Foro Italico, per l’ultima volta da giocatore. Il dieci volte campione di questo torneo si arrende al tennista polacco Hubert Hurkacz con lo score finale di 6-1 6-3 dopo un’ora e trentatré minuti di gioco. . La testa ...

Internazionali d’Italia, Nadal sorprende tutti: “Non è detto che sia l’ultima volta a Roma…” - internazionali d’Italia, nadal sorprende tutti: “Non è detto che sia l’ultima volta a Roma…” - internazionali d'Italia, Rafael nadal sorprende tutti: "Non è detto che sia l'ultima volta a Roma...". Ecco le sue parole ...

Gli organizzatori avevano preparato un saluto al Foro ma Rafa ha declinato. Lasciando una flebile speranza. E su Parigi: "Più si che no" - Gli organizzatori avevano preparato un saluto al Foro ma Rafa ha declinato. Lasciando una flebile speranza. E su Parigi: "Più si che no" - Gli organizzatori avevano preparato un saluto al Foro ma Rafa ha declinato. Lasciando una flebile speranza. E su Parigi: "Più si che no" ...

Rafael Nadal, addio a Roma: se ne va furente - Rafael nadal, addio a Roma: se ne va furente - Addio al Foro Italico e a Roma: Rafael nadal ha chiuso i suoi ultimi internazionali d’Italia in carriera al secondo turno, sconfitto in modo secco in due set dal polacco Hubert Hurkacz. Niente da fare ...