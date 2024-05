Dal ritiro improvviso alla ‘scomparsa’ | che fine ha fatto Camila Giorgi?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 11 maggio 2024) Cheha? Dopo la notizia del, non si hanno aggiornamenti sull’ormai ex tennista. E in Italia la cerca anche il Fisco. Il mistero sucontinua. Le tracce dell’ormai ex tennista italiana si sono ormai perse da tempo. Stando ad alcune notizie che arrivano dall’Argentina, la marchigiana starebbe viaggiando godendosi tutto quello che ha raccolto, ma anche in questo caso non ci sono assolutamente conferme ufficiali. Cheha? – cityrumors.it – foto AnsaDi certo quanto successo in questi ultimi giorni lascia molto dubbi. Nessun annuncio ufficiale sul, ma la scoperta è stata fatta solo perché il suo nome risulta tra le ...