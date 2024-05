Gualtieri ed il Sindaco di New York ripuliscono i muri di Trastevere

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 maggio 2024 – Pennelli in pugno e secchi di tinta chiara, ildi Roma, Roberto, e ildi New, Eric Leroy Adams, hanno ripulito alcune scritte che erano sulla parete esterna di un edificio in piazza S. Cosimato, ain occasione della terza edizione di ‘Roma cura Roma’, evento cittadino di cura condivisa dei beni comuni giunto alla terza edizione, promosso dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. Presenti l’assessore Sabrina Alfonsi e i rappresentanti e tantissimi volontari di Retake Roma, Ama, Fai, Agesci, Masci, Acli, Csv – Good Deeds Day, Plastic Free, Wwf, Legambiente Lazio, dei dipartimenti capitolini Ambiente e Rifiuti, Decoro urbano e Polizia Locale.: “Se tutti i cittadini ...

Il sindaco di Roma Gualtieri ha indicato in queste ore il nome di Bruno Manzi , attuale Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Roma Capitale, come consigliere di Amministrazione di Ama spa che assumerà successivamente l’incarico di ...

