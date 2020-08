Castellammare, quattro arresti per il carabiniere pestato (Di sabato 1 agosto 2020) Castellammare, svolta immediata nelle indagini per l’aggressione di un carabiniere in borghese feritola notte scorsa. Si tratta di tre maggiorenni e di un ragazzo di 17 anni che avrebbero parteciopato al pestaggio. In più sarebbe stata anche arrestata una quinta perdsona colpecole ci aver rubato l borsello al … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

