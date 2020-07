Formula 1, Leclerc non nasconde le lacune della Ferrari: “abbiamo faticato enormemente sul passo gara” (Di venerdì 31 luglio 2020) La Ferrari non può sorridere dopo le prime due sessioni di prove libere del GP di Silverstone, Leclerc e Vettel hanno avuto parecchie difficoltà a trovare il feeling con la SF1000, apparsa parecchio instabile in curva e sul passo gara. Pool/Getty ImagesProprio questo è il problema principale avuto dal pilota monegasco, che ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni di SKy Sport: “non è stata una giornata negativa, ma abbiamo faticato enormemente sul passo gara. Dobbiamo lavorare su questo, ma per quanto riguarda la simulazione di qualifica è andata meglio di quanto ci aspettassimo. Questo è positivo, abbiamo preso un approccio piuttosto radicale a livello di carico aerodinamico, può andare bene in qualifica ma non sta ... Leggi su sportfair

