Guasto al serbatoio idrico comunale, rubinetti a secco nelle case del centro storico (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBuccino (Sa) – I rubinetti di centinaia di abitazioni site in alcune aree del territorio comunale di Buccino sono a secco da giorni. La causa, secondo il Comune di Buccino, sarebbe riconducibile ad alcuni guasti alla condotta idrica comunale dovuti alla carenza di pressione per il riempimento del serbatoio dell’acqua. Indignati cittadini che vivono nel centro storico, costretti a munirsi di bidoni di plastica o comprare bottiglie di acqua con cui farsi la doccia e cucinare. Disagi causati dai guasti alla condotta idrica comunale, a cui si aggiunge l’erogazione a ore alterne della risorsa idrica, in decine di comuni del Cratere forniti dal Consorzio Asis, che sulla base dei bollettini di avviso emessi ed ... Leggi su anteprima24

Emergenza idrica a Nuoro a causa di una nuova rottura nell'acquedotto di Janna 'e Ferru. Nel pomeriggio le squadre di Abbanoa hanno completato la riparazione del guasto che si è verificato in un punto ...

Alla base del disservizio una perdita lungo la condotta adduttrice dell’Acquedotto Alaco che ha causato, informa la Sorical, «una notevole riduzione di portata ai serbatoi dei centri serviti dallo ...

