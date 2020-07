Calciomercato Barcellona, quattro club italiani interessati a Umtiti (Di martedì 14 luglio 2020) Il Barcellona ha messo il proprio difensore, Samuel Umtiti, in uscita. quattro club italiani sarebbero interessarti al suo acquisto Secondo quanto riportato da Sport, quattro società italiane sarebbero interessate all’acquisto del difensore del Barcellona, Samuel Umtiti. Tra queste vi sono Lazio, Napoli, Roma e Torino. La società blaugrana considera in uscita il proprio difensore e potrebbe addirittura aprire ad un prestito. L’ingaggio di Umtiti, 4 milioni di euro annui fino al 2023, potrebbe però rappresentare un problema per i club a lui interessati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

