Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 08 | 15

VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 20.15 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA SULLA CASILINA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA BORGHESIANA E SULLA PRENESTINA ALTEZZA OSTERIA DELL' OSA TUTTO NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA STRADA LITORANEA DOVE Cè TRAFFICO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA QUESTA SERA SULLA Roma FIUMICINO DALLE ORE 22 AVVIO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA MAGLIANA CHIUSO AL TRAFFICO FINO ALLE ORE 6. DIVIETO DI TRANSITO ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CARREGGIATA DIREZIONE FIUMICINO E SULLE RAMPE DI IMMISSIONE DALLA COLOMBO, DA VIA DEL PATTINAGGIO, A VIA DEL CAPPELLACCIO. UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO DI Roma RIATTIVATA SU

