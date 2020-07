The Guest, Dan Stevens: "Potrebbe essere realizzato un sequel" (Di martedì 7 luglio 2020) Dan Stevens ha svelato che in futuro Potrebbe essere realizzato un sequel di The Guest, il film diretto da Adam Wingard. The Guest, arrivato nelle sale nel 2014, Potrebbe avere un sequel: il protagonista Dan Stevens ha infatti svelato che si è parlato di realizzare un secondo capitolo della storia, tuttavia gli impegni di tutte le persone coinvolte non hanno permesso fino a questo momento di concretizzare le idee. L'interessante dettaglio è emerso da un'intervista rilasciata a Forbes in cui si parla anche della potenziale progetto. Dan Stevens ha svelato: "Ne abbiamo sicuramente parlato. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con il regista Adam Wingard e lo sceneggiatore Simon Barrett. Adam è però piuttosto impegnato con dei gorilla giganti e mostri al ... Leggi su movieplayer

