La Regione Abruzzo compie 50 anni, le iniziative per le celebrazioni (Di martedì 7 luglio 2020) L'Aquila - Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il Vice Presidente Roberto Santangelo e la consigliera segretaria Sabrina Bocchino, accompagnati dal coordinatore dell'associazione ex consiglieri Marco Fanfani, hanno tenuto oggi a Palazzo dell'Emiciclo la conferenza stampa di presentazione delle iniziative in occasione del cinquantenario della nascita delle Regioni. Il 6 luglio di cinquanta anni fa si tenne la seduta d'insediamento dell'Assemblea Abruzzese che nella riunione successiva del 18 luglio 1970 portò all'elezione di Emilio Mattucci, primo Presidente del Consiglio. L'Assemblea dell'Abruzzo sarà capofila di una serie di appuntamenti culturali che si avvieranno nell'autunno di quest'anno, in coincidenza con la ripresa dell'anno scolastico. Sarà, infatti, organizzato un convegno che affronti il tema del rapporto tra lo Stato e le Regioni, con ... Leggi su abruzzo24ore.tv

