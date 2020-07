Scoperto il meccanismo che provoca le grandi eruzioni esplosive sottomarine (Di lunedì 6 luglio 2020) Il prof. Pierfrancesco Dellino e la dr.ssa Daniela Mele del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari Aldo Moro hanno pubblicato, insieme a un team internazionale, un importante articolo scientifico sulla prestigiosa rivista Nature Geoscience. La ricerca internazionale potrebbe avere ricadute importanti sulle tematiche globali che riguardano gli equilibri dinamici del pianeta Terra poiché svela il meccanismo che rende possibili le grandi eruzioni esplosive nei vulcani sottomarini. I vulcani sottomarini producono circa il 90% di magma sul nostro pianeta e attraverso le loro emissioni rappresentano una componente fondamentale dell’equilibrio fisico-chimico degli oceani e quindi dell’atmosfera. L’esempio citato nella pubblicazione su Nature Geoscience è quello di un’eruzione recentemente avvenuta nel ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto meccanismo

Si susseguono le scoperte scientifiche sugli effetti che il Covid-19 ha sull’organismo. Un recente studio pubblicato sul ‘British Journal of Dermatology’ parla di una nuova possibile manifestazione de ...Addebiti non autorizzati ad app di giochi e di intrattenimento. Consisteva in questo la truffa scoperta dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza e dalla Squadra ...