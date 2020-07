Malagò ricorda Ennio Morricone: “Ci hai reso fieri di essere italiani” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Ciao Ennio! Grazie per ogni tua nota, per la tua amicizia. Ci hai reso fieri di essere italiani. Per me il piu’ grande di sempre”. In questo modo il presidente del Coni Giovanni Malagò ha ricordato Ennio Morricone. Il noto compositore italiano, anche premio Oscar, è scomparso nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. In queste ore stanno arrivando numerosi messaggi di cordoglio per la leggenda della musica mondiale. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Malagò ricorda