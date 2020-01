Virus Cina, a Wuhan 450 medici militari

Virus Cina, a Wuhan 450medici militari La Cina ha inviato 450medici militari a Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronaVirus. Alcuni di loro hanno avuto esperienze nella lotta contro la Sars o l'Ebola. I sanitari sono arrivati a Wuhan su aerei militari ieri sera e verranno smistati negli ospedali con il maggior numero di pazienti infetti. Lo riferisce l'agenzia Xinhua precisando che il team militare è' composto da esperti in malattie respiratorie e infettive, controllo delle infezioni ospedaliere e terapia infettiva.(Di sabato 25 gennaio 2020) , a450Laha inviato 450, epicentro dell'epidemia di corona. Alcuni di loro hanno avuto esperienze nella lotta contro la Sars o l'Ebola. I sanitari sono arrivati asu aereiieri sera e verranno smistati negli ospedali con il maggior numero di pazienti infetti. Lo riferisce l'agenzia Xinhua precisando che il team militare è' composto da esperti in malattie respiratorie e infettive, controllo delle infezioni ospedaliere e terapia infettiva.(Di sabato 25 gennaio 2020)

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus In Cina il bilancio sale a 26 morti e 897 contagi. Stop ai trasporti in 13 città, blindati 41 milioni… - Agenzia_Ansa : Virus Cina: caso sospetto a Parma, rientrava da Wuhan. Lievi sintomi su una donna ricoverata all'Ospedale Maggiore… -