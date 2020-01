Come il voto disgiunto può decidere le elezioni in Emilia-Romagna (Di sabato 25 gennaio 2020) Il voto disgiunto può decidere le elezioni in Emilia-Romagna. Mentre alcuni eletti del M5S hanno dichiarato che sceglieranno di votare la lista dei grillini e Stefano Bonaccini Come governatore, Silvia Bignami su Repubblica spiega che a differenza del solito stavolta ci può essere una percentuale alta di chi sceglie questa possibilità: «Stavolta — assicura il politologo del Cattaneo Marco Valbruzzi — il disgiunto può valere il 3-4%. E decidere il vincitore». Non è sempre stato così. Più tecnicismo da addetti ai lavori che strumento di massa, il disgiunto non ha mai superato l’1-2%. Stavolta però il Cattaneo registra «più disponibilità a muoversi. Soprattutto dell’elettorato grillino». E infatti il M5S, che corre con Simone Benini e senza possibilità di vittoria, ci pensa da giorni. «Occhio elettori 5 Stelle — ha scritto sui social l’ex capogruppo in Regione Andrea Bertani — Abbiamo due ... nextquotidiano

GruppoFICamera : “L’attuale Governo affronta il problema #immigrazione da spettatore. Basti vedere come viene trattato il dossier… - SkyTG24 : Ecco come è cambiato il voto in #EmiliaRomagna negli ultimi 5 anni. E stavolta chi vincerà? Scopritelo domenica dal… - Capezzone : Analisi lucida di @DanieleMeloni80 su @atlanticomag sul voto in #EmiliaRomagna: la sinistra ha regalato centralità… -