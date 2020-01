Virus Cina, molti gli italiani bloccati: “Mio figlio è andato a trovare la sorella, non può rientrare” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sono molti gli italiani bloccati a Wuhan, la città messa in quarantena dal governo cinese a causa dell’epidemia di coronaVirus che ha portato alla morte di almeno 17 persone. Tra questi anche due persone di Foligno, in provincia di Perugia. E’ quanto scrive il quotidiano ‘Il Corriere dell’Umbria‘ riportando le parole di un padre preoccupato: “Mio figlio – racconta – è andato a trovare la sorella che vive lì con la famiglia. Sarebbe dovuto rientrare a Roma sabato ma al momento sono tutti bloccati in Cina: nessuno può entrare né uscire. Ci sentiamo tutti i giorni, mi dicono che stanno bene. Ora sono in contatto con l’ambasciata italiana a Pechino, speriamo che la situazione si sblocchi al più presto“. I voli da e per la Cina sono stati bloccati a scopo precauzionale per evitare che la pandemia si diffonda. Wuhan, in base a ... meteoweb.eu

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - fattoquotidiano : Cina, non solo coronavirus: scoperti antichi virus intrappolati nei ghiacci -