Il Segreto anticipazioni | arriva Juan Garcia Morales | ecco cosa combinerà

(Di martedì 10 dicembre 2019) Un nuovo personaggio con cattive intenzioni si affaccerà presto nelle storie ambientate a Puente Viejo: a partire dalla puntata 2111 della telenovela Il, i telespettatori dovranno infatti familiarizzare con il volto del sottosegretario e colonnello dell’esercito, interpretato dall’attore Josè Navar. Scopriamo insieme in quali dinamiche verrà coinvolto l’ultimoto… Il, news: Puente Viejo rischia di essere sommersa dalle acque Se si dà uno sguardo allesi scopre che tutto prenderà il via nel momento in cuifarà sapere agli abitanti della cittadina che la stessa verrà presto sommersa dalle acque per consentire il riempimento di un bacino idrico costruito di recente. Come facilmente prevedibile, nessuno dei paesani prenderà di buon grado la notizia, anche se ciò non impedirà al militare di andare ...

