Zoldo | frana blocca la strada | bimbi sulla passerella lungo il fiume per andare a scuola

Fonte : fanpage

(Di giovedì 21 novembre 2019) Da alcuni giorni nel Comune di, in provincia di Belluno, i piccoli alunni di asilo, medie ed elementari devono superare unche li ha divisi dalla loro. Zaino in spalla e in fila indiana devono attraversare un passaggio pedonale provvisorio allestitol'argine delMaé.

BLturismo : RT @corriereveneto: #belluno A Zoldo bimbi in fila sul greto del torrente per andare a scuola: 'La frana non ci fermerà' - corriereveneto : #belluno A Zoldo bimbi in fila sul greto del torrente per andare a scuola: 'La frana non ci fermerà'… - 3LRaetica : RT @CorriereAlpi: Maltempo a Belluno, la frana di Dont che taglia in due la valle di Zoldo -