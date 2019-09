Euphoria | sesso e droga in continuazione nella nuova serie di Sky – LA CLIP ESCLUSIVA

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019)e… ancora. Non se ne esce facilmente dal loop autodistruttivo, allucinato e pruriginoso che propone, laHbo che Sky propone dal 26 al 29 settembre in seconda serata su Sky Atlantic e Now Tv. La generazione Z scandagliata fin nelle recondite cavità del corpo umano (il primo episodio inizia con una specie di soggettiva neonato da dentro l’utero mentre avviene il parto), riesumata con la data simbolo dell’11 settembre 2001 (la protagonista nasce tre giorni dopo) e dispiegata tra le maglie di un’adolescenza cruda e in controluce, tutta pompini, pillole, cheerleaders e ragazzotti gonfiati. La 17enne Rue Bennett (la Zendaya di Spider-Man: far from home) è cresciuta nel solito suburb periferico californiano e si è svezzata a suon di web, porno e una quantità e varietà di droghe che nemmeno ci si immagina. Rue torna a casa ...

