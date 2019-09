Centrato ‘5+1’ da oltre 570mila euro

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma, 19 set. (AdnKronos) – Nessun ‘6’ al concorso di oggi del Superenalotto maun ‘5+1’ da 573.413. Il fortunato vincitore ha realizzato la schedina ad Alghero (Sassari), presso il punto vendita Bar Vecchia America, in via Vittorio Emanuele angolo Via Vittorio Veneto 2. Questa la combinazione vincente: 38-50-53-56-65-76. Jolly: 86. Superstar: 12. Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione del ‘6’ sarà di 6,6 milioni di. L'articolo‘5+1’ daCalcioWeb.

