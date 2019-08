Call of Duty Modern Warfare 2 | all' epoca anche la stessa Infinity Ward si divise sulla

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 29 agosto 2019) Al momento della sua pubblicazione sulle console di scorsa generazione,of2 fece discutere pubblico e critica per la presenza della missione "Niente Russo." Nella missione il giocatore rivestiva i panni di un agente CIA e aveva il compito di infiltrarsi in una cellula terroristica, il tutto ambientato in un aeroporto. Purtroppo parte della missione prevedeva il far fuoco su civili innocenti (se il giocatore poteva benissimo non sparare un colpo), ebbene a quanto pare questa missione ha diviso lo studio di."Niente Russo ha diviso lo studio, una parte credeva fosse meglio giocare nei panni di una guardia di sicurezza impegnata a fronteggiare l'attentato, mentre l'altra parte era convinta della missione così com'è stata poi pubblicata. Ricordo quando stavo creando tutti quei civili per la missione ed a un certo punto ci siamo chiesti quanto ...

amantecnologia : ?? SAGA CALL OF DUTY: Vi segnaliamo la presenza di un documentario indipendente intitolato “CODumentary” sulla saga… - GamingToday4 : Guarda i migliori giocatori di Infinity Ward competere in Call of Duty: Modern Warfare's Gunfight… -