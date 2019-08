Amazzonia in fiamme | è scontro su Twitter fra Macron e Bolsonaro | Merkel | Se ne

Amazzonia in fiamme - questa mappa in tempo (quasi) reale mostra gli incendi nel polmone della Terra : L'applicazione Global Forest Watch sviluppata dal World Resources Institute (WRI) mostra una mappa in tempo quasi reale degli incendi che stanno bruciando la Foresta Amazzonica, il polmone verde della Terra. Lo strumento si basa sull'elaborazione dei dati raccolti dallo strumento MODIS dei satelliti "Terra" e "Aqua" della NASA.Continua a leggere

Amazzonia in fiamme : Leonardo Di Caprio pubblica foto sbagliata dei roghi : L'attenzione mediatica dei vip è sui devastanti roghi in Amazzonia. Leonardo DiCaprio, Cristiano Ronaldo e molti altri sono stati però oggetto di polemiche per aver postato foto vecchie o riguardanti altri incendi. I vasti incendi che stanno devastando la foresta amazzonica da ormai diverse settimane hanno risvegliato l'istinto ambientalista di molti personaggi famosi che, nelle ultime ore, stanno lanciando l'allarme attraverso foto ...

L’estate degli incendi : Amazzonia - Siberia e Canarie devastate dalle fiamme : La foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica ...

Amazzonia in fiamme : prima Bolsonaro nega - poi accusa agricoltori e ong. E scherza : “Sono come Nerone” : Oltre 74mila incendi nel 20019, l’84% in più rispetto all’anno prima. Il numero più alto da quando le rilevazioni sono cominciate nel 2013. L’Amazzonia, polmone del mondo, è in fiamme. Tutto documentato da immagini impressionanti. Un dramma ambientale sul quale il presidente di estrema destra Jair Bolsonaro ha innestato una violenta polemica politica. All’origine di tutto i dati pubblicati dall’Inpe, l’Istituto nazionale per la ...

Amazzonia in fiamme - incendi record : “C’è una guerra in corso nel mondo contro il Brasile” : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha accusato le ONG per i vasti incendi che stanno colpendo l’Amazzonia. “Forse – non lo sto affermando – stanno compiendo alcune azioni criminali per attirare l’attenzione contro di me, contro il Governo del Brasile“, ha dichiarato Bolsonaro. L’Associated Press riporta che a chi domandava prove per queste accuse il presidente brasiliano non le ha fornite. ...

Amazzonia in fiamme - ma Bolsonaro accusa ong : L'Amazzonia brucia e alimenta una tempesta di critiche nei confronti del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, che oltre ad aver sempre dimostrato poca attenzione per il polmone verde del pianeta ha anche accusato le ong ambientaliste di essere responsabili dei roghi per portare l'opinione pubblica ad attaccarlo. A denunciare il record di incendi e' l'Istituto nazionale di ricerche spaziali del Brasile (Inpe), lo stesso che aveva denunciato - ...

Amazzonia in fiamme - Bolsonaro dà la colpa alle Ong : Il polmone del pianeta è in sofferenza. L’Agenzia spaziale brasiliana (Inpe) ha registrato 72.000 incendi in Amazzonia

Amazzonia in fiamme - record d’incendi nella foresta pluviale : 83% in più del 2018 : L'Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale (INPE) ha comunicato che dall'inizio dell'anno ad oggi nella foresta Amazzonica sono stati registrati circa 73mila incendi, l'83 percento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno del 2018. Il dato diramato dall'ente brasiliano sottolinea il dramma vissuto dal "polmone verde" del pianeta, sottoposto a un processo di disboscamento senza precedenti.Continua a leggere