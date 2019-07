Barra | dedica d’amore a Santamaria | “La vita con te | una carezza”

(Di domenica 21 luglio 2019) Un anno di matrimonio: un anno di amore, di lotte, di gioie e di dolori. Sempre insieme, a fianco l’una dell’altro, anche nei momenti più bui. È questo che celebrano oggi Francescae Claudio, ad un anno esatto dalle nozze. La giornalista vuole festeggiare pubblicamente questi 365 giorni vissuti accanto al marito e lo fa con un dolcissimo post sul suo profilo Instagram. La foto risale a quel giorno speciale, in cui Francesca e Claudio si sono giurati amore eterno. Nel meraviglioso scenario del mare della Basilicata, baciati dalla luce morbida del tramonto, ci sono loro, appena diventati marito e moglie, che si godono un momento di intimità sulla barchetta che li ha portati all’altare. Intorno tutto è calma e bellezza, ma potrebbe esserci anche un terremoto che loro non se ne accorgerebbero. Sono lì, testa contro testa, naso contro naso, occhi negli occhi: completamente ...

Dalla Rete Google News

Caffeina Magazine

Simona Ventura, donna più innamorata di lei non c'è. La conduttrice di The Voice of Italy e Giovanni Terzi hanno iniziato la loro relazione di recente, dopo ...