Sicurezza | Brescia | ‘ok unanime su Vigili | da M5S mai no ma lavoro interesse Paese’

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Raggiunta unanimità sudel fuoco. Come già detto ieri, non c’è nessun caso politico. Il problema è esclusivamente tecnico e già ieri sono state avanzate ai gruppi proposte per rendere gli emendamenti ammissibili”. Lo dichiara Giuseppe(M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera. “Anche oggi abbiamo fatto ogni sforzo possibile per trovare una soluzione e far rientrare in questo provvedimento anche misure a favore deidel fuoco. Ricordiamo che queste misure per come erano state proposte erano estranee al contenuto del decreto legge. In questi giorni abbiamo rinunciato a ogni polemica politica e abbiamo lavorato difendendo il regolamento e il Parlamento”, ha aggiunto. “Le commissioni sono pronte per lavorare e dare una risposta concreta. Dal Movimento 5 Stelle non ...

TV7Benevento : **Sicurezza: Brescia, 'su Vigili Fuoco avanti se accordo unanime gruppi'**... - mirkoconlak : La roba dell'Atalanta a San Siro è una boiata cosmica a livello di pubblica sicurezza, a maggior ragione quest'anno… - EurcaSrl : RT @Weproject_srl: Anche in #estate??, continuiamo ad occuparci della #sicurezza del #territorio! Piano di #ProtezioneCivile #Brescia #GIS… -