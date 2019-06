La famiglia di Gennaro Lillio non approva Francesca De André | il gossip

Grande Fratello : la famiglia di Gennaro Lillio ostacola l'amore con Francesca De Andrè? : La famiglia di Gennaro Lillio non sembra entusiasta della sua conoscenza con Francesca De Andrè e si allinea agli utenti del web che criticano la gieffina.

Grande Fratello 16 - la sorpresa per Gennaro Lillio dalla famiglia : "Siamo uguali. Sono fiera di te" esordisce la sorella di Gennaro Lillio in un videomessaggio inviato nella serata della finale del GF16. Il concorrente napoletano quinto classificato dell'edizione 2019 del reality show si emoziona per il messaggio della sorella che Ho tutta una vita da raccontarti e voglio iniziare parlando di lunedì scorso. Mi sono tanto emozionata vedendo te e Guido. Mi sentivo con voi e ora voglio sapere tutto di voi. Sai, ...