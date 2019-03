Volta a Catalunya – Colpaccio di Matthews sul traguardo di Sant Feiu de Guixols | De Gendt

sportfair

(Di martedì 26 marzo 2019) Michaelsi aggiudica la seconda tappa della: l’australiano della Sunweb trionfa suldideUn arrivo in volata oggi nella seconda tappa della. Al termine del percorso che ha portato i corridori da Matarò ade, è stato Michaelad avere la meglio su tutti e tagliare per primo il. L’australiano della Sunweb si è lasciato alle spalle un ottimo Valverde, campione del mondo in carica, ed Impey. Giornata amara per Chris Froome, che ha perso molto tempo a causa di una caduta. Rimane leader della classifica generale Thomas De, seguito da Valverde e daL'articolodisuldide: Desi conferma leader SPORTFAIR.

