Salvini | «Perché i cori razzisti vanno puniti e gli insulti alle madri no?»

Matteo Salvini - Alessandro Sallusti : 'Perché devi mangiare Nutella anche a pranzo e cena' : Uno sfottò al cianuro, quello che Alessandro Sallusti rivolge a Matteo Salvini dalla prima pagina de Il Giornale . Parte dalla ormai celeberrima foto del leader leghista che addenta una fetta di pane ...

Matteo Salvini - Alessandro Sallusti : "Perché devi mangiare Nutella anche a pranzo e cena" : Uno sfottò al cianuro, quello che Alessandro Sallusti rivolge a Matteo Salvini dalla prima pagina de Il Giornale. Parte dalla ormai celeberrima foto del leader leghista che addenta una fetta di pane spalmata di Nutella per confessare di essere dibattuto tra il ringraziarlo per aver sottratto la Nute

Manovra - testo alla Camera per l’ok definitivo. Salvini : “Via libera solo il 29 dicembre perché abbiamo combattuto” : “perché approviamo la Manovra il 29 dicembre? perché dopo anni c’è un governo che ha trattato con l’Europa ed ha combattuto. In passato le approvavano prima perché tagliavano e Bruxelles era contenta. Noi con questa Manovra rimettiamo quasi 20 miliardi di euro nelle tasche degli italiani”. Matteo Salvini motiva così i tempi – lunghi – dell’approvazione della legge di bilancio, che dopo il voto di fiducia al ...

Perché la crisi Carige mette alle strette Salvini e Di Maio : Roma. C’è una crisi bancaria in corso nella Genova a guida centrodestra, nella città di Beppe Grillo, ma il governo Lega-M5s non ne parla. Banca Carige oggi riapre gli sportelli e torna agli scambi in Borsa – con un prezzo quasi azzerato e perdite dell’80 per cento da inizio anno – dopo la pausa nat

Paolo Becchi : 'Perché la Lega di Matteo Salvini rimane l'ultima speranza' : Salvini ha diverse carte da giocare, la carriera politica di Di Maio e il risultato delle elezioni di maggio per il M5S dipende invece tutto dal reddito di cittadinanza. No reddito di cittadinanza, ...

Paolo Becchi : "Perché la Lega di Matteo Salvini rimane l'ultima speranza" : In questi giorni di turbolenza per via della manovra finanziaria mi è venuto in mente il titolo di un romanzo inizio anni Settanta di Nanni Balestrini, Vogliamo tutto. Ovviamente il contesto è del tutto diverso, ma mi sono chiesto: non è forse che abbiamo preteso troppo? Insomma, le critiche al gove

E perché non augurare buon Natale anche a Salvini e a quelli come lui? : Don Armando è balzato, come si dice in questi casi, agli onori della cronaca per aver allestito, in maniera volutamente provocatoria, un presepe con la capanna realizzata come se fosse allestita in ...

Manovra - Alessandro Sallusti estremo contro Matteo Salvini : 'Perché invidia i ricchi e chi vuole punire' : 'Un bel sette'. Questo il voto che Matteo Salvini ha dato alla Manovra del governo Lega-M5s. Giudizio che Alessandro Sallusti non condivide, affatto, e lo spiega dalle colonne de Il Giornale . Per il ...

Manovra - Alessandro Sallusti estremo contro Matteo Salvini : "Perché invidia i ricchi e chi vuole punire" : "Un bel sette". Questo il voto che Matteo Salvini ha dato alla Manovra del governo Lega-M5s. Giudizio che Alessandro Sallusti non condivide, affatto, e lo spiega dalle colonne de Il Giornale. Per il direttore, semmai, quel sette è da riferire ai "vizi capitali" di questa Manovra. E Sallusti li elenc

Pensioni - Matteo Salvini licenzia Tito Boeri : 'Rema contro da mesi - perché non si dimette e va nel Pd?' : Il governo contro Tito Boeri , ultimo atto. Il presidente Inps , visto il pacchetto-manovra sulle Pensioni con il blocco delle assunzioni nel settore pubblico, ha parlato di 'fatto gravissimo' e di ...

Perché Conte non è disposto a cedere Palazzo Chigi a Salvini : Roma, 20 dic., askanews, - I sondaggi continuano a dare una Lega in ascesa, e Matteo Salvini prenota Palazzo Chigi. E' pronto a cederglielo dopo le Europee? 'Onestamente no, non sono pronto a questo ...

Perché Vittorio Feltri è imbufalito con Salvini : Il giornalista critico verso i tagli all'editoria voluti dai 5 Stelle: "Questo governo dà i soldi a chi non fa un cazzo. Se...

Perché Salvini e Di Maio pensano ora a ridurre il numero dei parlamentari : Un precedente pericoloso La prima è tutta politica, e qualcuno l'ha sollevata non senza malizia . Anche Matteo Renzi, è stato osservato, avviò le riforme costituzionali all'apice della gloria e ne ...

Perché Salvini e Di Maio pensano ora a ridurre il numero dei parlamentari : La cosa dovrebbe avvenire alla ripresa, dopo la fine delle vacanze natalizie e, soprattutto, chiuso almeno per il momento il capitolo della legge di bilancio. A rilanciare l’idea (un primo lancio risale allo scorso settembre, proprio nel momento in cui diveniva più caldo il confronto-scontro con l’Europa) uno dei due vicepremier, Luigi Di Maio. Ma l’altro vicepremier, Matteo Salvini, ha ripreso prontamente l’idea. ...