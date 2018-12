Spazio | NASA | a caccia di privati per il volo umano sulla Luna

Spazio - la sonda Nasa Voyager 2 vola nello Spazio interstellare : Milano, 13 dic., askanews, - Silenzio assoluto e buio pesto, anzi quasi totale assenza di luce. È questa la condizione in cui si trova ora, navigando nello Spazio profondo, la sonda Voyager 2 della ...

Spazio - NASA : gli auguri per New Horizons volano ai confini del Sistema Solare : La NASA sta raccogliendo sul suo sito gli auguri da recapitare alla sonda New Horizons, che il prossimo 1° gennaio 2019 effettuerà il flyby su Ultima Thule, il piccolo e misterioso corpo celeste che diventerà il mondo più lontano mai visitato da un veicolo costruito dall’uomo. L’Agenzia spaziale statunitense, nella pagina dedicata alla missione, ha ricevuto migliaia e migliaia di adesioni da persone da tutto il mondo. Fino al 21 ...

NASA - Spazio ai privati per tornare sulla Luna il prima possibile ed essere pronti per il Lunar Gateway : Il prossimo atterraggio sulla Luna dell’America sarà realizzato da compagnie private e non dalla NASA. Jim Bridenstine, amministratore della NASA, ha annunciato che 9 compagnie americane gareggeranno per portare esperimenti sulla superficie Lunare. L’agenzia spaziale comprerà il servizio ma sarà l’industria privata a definire i dettagli per arrivare sulla Luna, ha detto Bridenstine. L’obiettivo è quello di portare piccoli esperimenti scientifici ...

Spazio : missioni sulla Luna - la NASA apre ai privati : I prossimi esperimenti scientifici Lunari della NASA giungeranno sulla Luna grazie a una navicella costruita da una compagnia privata: lo riporta il “Washington Post“, secondo cui l’agenzia spaziale statunitense ha elencato le aziende ritenute idonee a fare un’offerta per inviare strumenti scientifici e tecnologici sulla superficie del nostro satellite. Nell’elenco sono compresi operatori di lunga data nel settore ...

Spazio - perché è importante la missione Nasa InSIght su Marte : Milano, 27 nov., askanews, - "È arrivato su Marte il lander InSIght della Nasa, che, a differenza di tutti i lander precedenti, non andrà alla ricerca di luoghi dove possa essere scorsa l'acqua o ...

Spazio - sonda Nasa atterrata su Marte : 21.14 La sonda InSight della Nasa si è posata sul pianeta Marte. E' il 15mo veicolo a toccare il suolo marziano a partire dal 1971, quando vi si era posato il sovietico Mars 2, distrutto durante la discesa. La sonda ha inviato al centro di controllo della Nasa alcune prime immagini della superficie di Marte qualche minuto dopo essersi posata sul pianeta. Intorno alle 2 della notte si saprà se InSight è riuscita a dispiegare i suoi pannelli ...

Spazio : Fabrizio Sala in missione in Texas per l’evento Nasa “Space Com” : Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala sarà in missione istituzionale a Houston da lunedì 26 novembre a giovedì 29. Obiettivo del viaggio è la visita a ‘Space Com‘, conoscere la realtà della Nasa e valorizzare il ruolo e le potenzialità tecnologiche lombarde nel contesto aerospaziale statunitense. Il vicepresidente avrà modo ...

Spazio - obiettivo Luna : la NASA studia nuovi lander per il volo umano : Le agenzie spaziali guardano in modo sempre più concreto alla Luna: la tempo il ritorno sul nostro satellite è tra gli obiettivi principali della NASA, che proprio in questi giorni ha presentato un nuovo progetto di lander per il volo umano. Si tratta – spiega Global Science – di veicoli a tre stadi, le cui componenti individuali sono pensate per poter essere trasportate su navicelle di diverso tipo. Durante un incontro con il Lunar ...

Spazio : dopo lo spinello di Musk la Nasa apre un’indagine sulla sicurezza : Cannabis e i suoi derivati: per Elon Musk stanno diventando un incubo. Si va dallo spinello fumato in video al 420 (numero che in gergo indica la ‘canna’) indicato come prezzo delle azioni Tesla verso il delisting. Un tweet che e’ costato l’accusa di frode da parte della Sec, una multa da 20 milioni di dollari all’imprenditore e altrettanti alla Tesla e la rinuncia di Musk alla presidenza per i prossimi tre anni. Lo ...

Spazio - i ragazzi del Righi di Napoli al secondo posto del contest Nasa - ma il Miur frena e chiede chiarimenti : Gli studenti in finale per cinque volte, ma solo una volta sono riusciti a racimolare i soldi per volare a Boston nel giorno del rush finale

Spazio : la NASA certifica il Falcon 9 di SpaceX per le missioni prioritarie : SpaceX conquista un altro tassello nella corsa allo Spazio privato. Il lanciatore della compagnia di Elon Musk, Falcon 9, ha ottenuto la certificazione dal Launch Service Program della NASA per future missioni ad alta priorità. La decisione aprirà all’agenzia spaziale americana nuovi scenari che potrebbero comportare una riduzione dei costi di missione oltre a consolidare il rapporto tra pubblico e privato in campo spaziale. “La certificazione ...

Spazio - NASA : cercasi payload - destinazione Luna : A caccia di payload da inviare sulla Luna, la NASA ha emesso un bando per piccoli carichi da imbarcare sui primi voli commerciali. Entro il 19 novembre 2018 – riporta Global Science – sarà possibile presentare proposte per strumenti e tecnologie apripista verso l’esplorazione del suolo Lunare, che strizzino anche un occhio a Marte. In vista di un ritorno dell’uomo sulla Luna, l’agenzia spaziale statunitense si prepara all’emissione ...

Tutto pronto per la NASA Space Apps Challenge di Torino : attesi ospiti internazionali e professionisti dello Spazio : Per il terzo anno consecutivo l’Incubatore I3P del Politecnico di Torino ospita il 20 e il 21 ottobre la NASA Space Apps Challenge, l’hackathon internazionale che si svolgerà in contemporanea in 189 città del mondo. Parte dell’iniziativa internazionale Open Government Partnership, la Space Apps Challenge intende coinvolgere persone con competenze trasversali per trovare idee e soluzioni innovative alle sfide dello spazio e della ...