Rischia l' Alfa Romeo suv se la manovra non cambia | FCA pronta a rivedere gli investimenti

Blastingnews

: RT @janavel7: Il biministro #DiMaio, titolare del Lavoro e dello Sviluppo economico, con le sue idee sulle tasse auto rischia di far chiude… - ladychef62 : RT @janavel7: Il biministro #DiMaio, titolare del Lavoro e dello Sviluppo economico, con le sue idee sulle tasse auto rischia di far chiude… - Patris64 : RT @janavel7: Il biministro #DiMaio, titolare del Lavoro e dello Sviluppo economico, con le sue idee sulle tasse auto rischia di far chiude… - sani_rossana : RT @janavel7: Il biministro #DiMaio, titolare del Lavoro e dello Sviluppo economico, con le sue idee sulle tasse auto rischia di far chiude… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Fca èradicalmente il pianopresentato nelle scorse settimane, che prevedeva l'attivazione di una linea produttiva a Pomigliano d'Arco destinata a un suvpiù piccolo dello Stelvio. La nuova posizione del gruppo italo-americano guidato dall'ad Mike Manley è stata espressa attraverso una lettera firmata da Pietro Golier, responsabile della parte europea di Fca. Nel testo della lettera si riassumono gli impegni presi da Fca: investire 5 miliardi di euro in 3 anni (2019-2021) per il lancio di 13 nuovi modelli tra nuovi e restyling. Il suvdi segmento C era, tra questi, il modello che aveva acceso maggiormente le fantasie degli alfisti e degli appassionati. La stessa lettera parla però di mutato scenario del panorama automobilistico. Il riferimento è alla norma sull'ecobonus in favore delle auto elettriche e a discapito di quelle benzina e ...