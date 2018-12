Ciclismo | la UCI sospende la Burgos per i casi di doping | solo tre settimane di stop

Ciclismo - dalla stagione 2019 l’Uci introdurrà controlli anche sui calzini : Il mondo del Ciclismo professionistico si avvia verso una nuova riforma che nelle prossime due stagioni porterà tante novità. Cambieranno le classifiche, senza più quella del World Tour ma solo il World Ranking, e il calendario con una nuova challenge ancora in via di definizione che riunirà tutte le più importanti corse di un giorno. Vedremo ogni quattro anni un super Mondiale con tutte le discipline del Ciclismo riunite insieme, tra strada, ...

Ciclismo : Andrea Tafi registrato dall’Uci - pronto per la Roubaix : Vent’anni dopo la vittoria solitaria del 1999 Andrea Tafi tornerà clamorosamente in gruppo per la prossima edizione della Parigi Roubaix. L’Uci ha confermato l’iscrizione del 52enne toscano nella lista per l’effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa, di fatto l’ultimo passaggio indispensabile per potersi presentare al via della corsa il prossimo 14 aprile. Tafi ha già annunciato di aver trovato una squadra World Tour per correre e ...

Ciclismo - Andrea Tafi registrato alla UCI : prende piede il sogno Parigi-Roubaix a 52 anni : Andrea Tafi è ufficialmente registrato alla UCI, l’Unione Ciclistica internazionale, e dunque può essere controllato nel quadro del passaporto biologico. Il 52enne è apparso nell’elenco fin dall’altro ieri, si tratta di un passo importante verso la partecipazione alla Parigi-Roubaix 2019, ormai grande obiettivo del 52enne che ha manifestato da qualche settimana l’intenzione di prendere parte all’Inferno del Nord ...

Ciclismo – Criterium di Saitama : Nibali mostra gli artigli - ma a vincere è un irriducibile Valverde : Al Criterium di Saitama, kermesse di fine stagione che si corre sulle strade del Giappone, a trionfare tra i ciclisti in gara è stato Alejandro Valverde: Vincenzo Nibali giunge al traguardo per quarto Ad uno degli ultimi appuntamenti di fine stagione, la kermesse giapponese del Criterium di Saitama, Vincenzo Nibali (dopo la vacanza con la moglie a Zanzibar, VEDI QUI) si è presentato in grande forma. Il ciclista della Bahrain Merida ha ...

Ciclismo su pista - ottima partenza nel challenge Uci per i nostri azzurri : Ciclismo su pista, a Saint Quentin en Yvelines si sono distinti i ciclisti azzurri: ottimo bilancio di medaglie Si è conclusa domenica la prima delle sei prove del challenge Uci che si è disputata a Saint Quentin en Yvelines, in Francia. E gli azzurri si sono subito scatenati: 1 oro (Maria Giulia Confalonieri) , 1 argento (Letizia Paternoster) e 2 bronzi (quartetti donne e uomini con doppio record italiano nel settore maschile). Questo il ...

Djokovic deluso per il doping nel Ciclismo : 'Ho perso fiducia' - i dati 2018 lo smentiscono : Novak Djokovic non ha certo bisogno di presentazioni, il tennista serbo è gia' entrato nella leggenda del tennis mondiale con 223 settimane da numero 1 nel 2011, attualmente secondo nel ranking mondiale. Sono ben 14 le finali vinte nel Grande Slam e 9 quelle perse, insomma sempre tra i grandi del tennis. Classe 1987 e di umili origini comincia la sua lunga carriera sui campi della ex Jugoslavia, che viveva ancora una difficile ripresa economica ...

Ciclismo - Ranking UCI 2018 : Alejandro Valverde chiude al comando - Elia Viviani terzo. Italia sul podio per Nazioni : La stagione del grande Ciclismo è terminata con la conclusione del Tour of Guangxi, ultima prova del World Tour. Siamo giunti così alla fine del 2018 per quanto riguarda le due ruote e il Ranking UCI è ormai definitivo, la classifica internazionale ha emesso i propri verdetti. Lo spagnolo Alejandro Valverde, fresco Campione del Mondo dopo il trionfo di Innsbruck, chiude al comando con 4168 punti, addirittura 1000 lunghezze abbondanti di ...

Luci per bici e Ciclismo : led - fari e consigli di illuminazione : Luci per bici e ciclismo: led, fari e consigli di illuminazione – Le lunghe e luminose giornate estive e tardo primaverili sono un lontano ricordo? Non volete rinunciare a godervi una pedalata in tutta sicurezza con la vostra bici da corsa, mountain bike o semplicemente con la vostra city bike da città che usate tutti i giorni? Nessun dramma: spostarsi in bici per lavoro o allenarsi per il proprio benessere fisico quando la luce naturale ...

Ciclismo - Ranking UCI (8 ottobre) : Alejandro Valverde in testa - Elia Viviani terzo. L’Italia scivola in quarta piazza - crolla Vincenzo Nibali : Alejandro Valverde si conferma in testa al Ranking UCI, la speciale classifica stilata della Federazione Internazionale di Ciclismo. Il fresco Campione del Mondo, che era balzato al comando della graduatoria proprio settimana scorsa dopo il suo trionfo a Innsbruck, può contare su 3963 punti e un vantaggio di oltre 800 punti nei confronti del britannico Simon Yates (3160), vincitore della Vuelta di Spagna. Elia Viviani ritrova la terza piazza ...

Ciclismo – GP Beghelli Donne : Elisa Balsamo vince in volata - bruciate sul traguardo Bastianelli e Wiebes : L’atleta della Valcar si prende la rivincita su Marta Bastianelli, che un anno fa la sconfisse proprio al Beghelli Splendido successo di Elisa Balsamo nell’edizione 2018 del GP Beghelli Donne, l’atleta azzurra della Valcar vince in volata tagliando per prima il traguardo di Monteveglio dopo 79.8 km di corsa. Niente da fare per Marta Bastianelli, campionessa uscente dopo aver battuto un anno fa proprio la Balsamo. Oggi ...