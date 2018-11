Metanalisi delle caratteristiche dei malati di epidermolisi bollosa acquisita e dei

fondazioneserono

: Come non divulgare le ricerche. Servono metanalisi prima di sprarle grandi cosi’. Esistono dei primi studi ma siamo… - mirkolabella : Come non divulgare le ricerche. Servono metanalisi prima di sprarle grandi cosi’. Esistono dei primi studi ma siamo… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Un gruppo internazionale di esperti ha eseguito unaconsiderando variedei casi die gli esiticure. Nell’insieme, per quanto riguarda le cure, la somministrazione di immunoglobuline per via endovenosa e di rituximab si è associata a una maggiore efficacia. L’è una malattia rara che si sviluppa con meccanismo autoimmune e hasimili a quellebollose ereditarie. Ne sono state descritte diverse manifestazioni, ma la formazione di bolle al di sotto dell’epidermide è caratteristica di tutte le varianti. I dati relativi allelesioni e ai risultaticure sono tuttora limitati. Per questo motivo, Iwata e colleghi hanno combinato ledei soggetti, appartenenti a un’ampia casistica che rispondevano ai criteri di diagnosi ...