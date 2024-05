Domenica 12 maggio all’Idroscalo torna la Pet Flower Parade

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 11 maggio 2024)12(dalle 11 alle 17, ingresso Bosco Sud Idroscalo Milano) la “Pet”, un evento totalmente gratuito ricco di iniziative glamour, fashion, cultura cinofila, food e performance, dove cani di ogni taglia insieme ai loro padroni possono vivere una giornata di festa immersi nel verde del “mare” di Milano. Tantissime novità per la seconda edizione della manifestazione ideata e organizzata da Only For Pet Lovers (agenzia di comunicazione specializzata in eventi per il mondo pet fondata da Vanessa Ricci, nota pr milanese e “mamma” di tre mini dog) che, dopo il successo di pubblico dello scorso anno che ha visto l’entusiasta partecipazione di oltre 800 persone insieme ai loro cuccioli, da iniziativa per mini-dog diventa un appuntamento dedicato a cani di ogni razza e taglia, ...