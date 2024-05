Traffico Roma del 11-05-2024 ore 15 | 30

(Di sabato 11 maggio 2024) Luce VerdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani scarso ilsu strade ed autostrade intorno alla capitale unica segnalazione code sulla Cassia Veientana per incidente nei pressi di le rughe verso Formello al Flaminio per la rottura di una conduttura di acqua chiusa via Maria Adelaide altezza via Ferdinando di Savoia a partire dalle 17.30 in programma una manifestazione con corteo tra Piazza Vittorio e piazzale Aldo Moro deviazioni per diversi linee bus e per i tram 5 e 14 al palazzo dello sport stasera alle 21 il concerto di pinguini tattici nucleari possibili difficoltà aldi zona in pieno svolgimento al Foro Italico gli internazionali di tennis fino al 19 di maggio previste modifiche alla viabilità nell’area circostante l’impianto sportivo ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete ...

Il traffico dei tir sull’A4 Milano-Venezia sono il doppio che sulla Torino-Milano - Il traffico dei tir sull’A4 Milano-Venezia sono il doppio che sulla Torino-Milano - Il baricentro del sistema produttivo italiano si è spostato a est: Milano, Bologna e Venezia sugli scudi per quanto riguarda il traffico delle merci ...

Roma, auto in perenne divieto di sosta davanti al comando dei vigili. Gli utenti: “Nessuno interviene” - roma, auto in perenne divieto di sosta davanti al comando dei vigili. Gli utenti: “Nessuno interviene” - In barba al codice della strada e persino della polizia che si trova letteralmente davanti allo “stop”.

Race for the cure 2024 a Roma: orari, percorso e strade chiuse domenica 12 maggio - Race for the cure 2024 a roma: orari, percorso e strade chiuse domenica 12 maggio - Torna come ogni anno l'appuntamento con la maratona per la lotta contro i tumori al seno di Komen, la Race for the Cure ...