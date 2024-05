Gvardiol fa felice Guardiola | 0-4 City al Fulham - sorpasso in classifica all’Arsenal

(Di sabato 11 maggio 2024) Continua la battaglia, colpo su colpo, in vetta alla Premier League. Questa volta è il Manchestera sparare per primo e il centro è, come sempre, perfetto. Quattro gol rifilati alnel lunch match del sabato della 37ª Giornata del campionato inglese. Due portano la firma di Josko, che di norma dovrebbe fare il difensore, ma che con il quasi omonimoiscrive spesso il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Di Foden e Alvarez (rigore) le altre due marcature che hanno permesso al Manchesterdi superare l’Arsenal al primo posto in. I ‘Gunners’ devono giocare domani nella delicata sfida contro il Manchester United, in caso di vittoria effettuerebbero il controma il Manchesterha una partita da ...

