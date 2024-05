Come siamo fortunate - Giovanna Civitillo e Susanna Biondo e la dedica ai mariti Amadeus e Fiorello

(Di sabato 11 maggio 2024) Viva Rai 2 è giunto al termine: lo show diha chiuso con il botto, entrando di diritto nella storia della tv. Per l’ultima puntata di venerdì 10 maggio, Firello ha invitato Jovanotti e Ultimo. Ma non solo, lo showman è stato raggiunto dal suo grande amico,. Gli Amarello hanno così portato lo show al semaforo del Foro Italico con una esibizione esilarante. Ad assisterli da lontano anche le mogli,, compagna di vita di, e, consorte del padrone di casa. Le due donne hanno voluto salutare icon un post sui social. “le mogli dei…VAMPIRI”, ha scritto ...

Fiorello inizia la puntata di oggi 18 aprile frizzante come sempre, ma il pubblico è scoraggiato all’idea che Viva Rai2! chiuda i battenti definitivamente il prossimo 10 maggio. “Ma come faremo …..avete creato dipendenza……,”. Fiorello sorvola e ...

Lo street artist Harry Greb è l'autore di un nuovo murale comparso a Roma, su Amadeus . Rai Sat(ira), l’ opera che si trova in via Podgora, dietro l’entrata principale della Rai di viale Mazzini: Fiorello accompagna Amadeus in questa nuova avventura ...

Il caso di Antonio Scurati non poteva non approdare a Viva Rai 2!, con Fiorello che come sempre si muove da battitore libero dentro la Rai sfottendo a destra e a manca i protagonisti della tv pubblica. "«Abbiamo fatto fatica a lasciare questo ...

Tommaso Stanzani: età, ex fidanzato del Gf, studi, dove vive, com’era ad Amici, lavoro Fiorello - Tommaso Stanzani: età, ex fidanzato del Gf, studi, dove vive, com’era ad Amici, lavoro fiorello - Tommaso Stanzani è uno degli ex talenti di Amici, noto anche per la sua ex relazione con un volto noto del Gf. Ecco cosa sapere su di lui.

Addio VivaRai2!, la musica è finita, gli amici se ne vanno… Che splendido programma - Addio VivaRai2!, la musica è finita, gli amici se ne vanno… Che splendido programma - Il grande show di fiorello ha chiuso i battenti ieri 10 maggio con il 24,3% di share e 1,3 milioni di spettatori: ora il suo destino sono le teche Rai e la storia della tv ...

Viva Rai2 è finito: “Ecco cosa ha combinato Fiorello”, rivelazione dalla Rai - Viva Rai2 è finito: “Ecco cosa ha combinato fiorello”, rivelazione dalla Rai - "fiorello ha divertito il mondo del web", la rivelazione di Giancarlo De Andreis Si è chiusa ieri mattina la seconda edizione di Viva Rai2. Una puntata ...