Incidente durante gara ciclistica a Castiglion Fiorentino | quattro partecipanti coinvolti

(Di sabato 11 maggio 2024) Nel pomeriggio di oggi, la centrale operativa di Arezzo è intervenuta ain seguito a un graveavvenutolariservata agli Elite e Under 23. Verso le 13:30,sono statiin unche ha richiesto un immediato intervento delle autorità e dei servizi medici. Due ciclisti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale della Fratta, mentre un altro è stato trasportato in codice giallo ad Arezzo. Un quarto ciclista, le cui condizioni erano più gravi, è stato trasportato in codice rosso a Siena. I ciclistisono tutti 18enni. Oltre alle due ambulanze presenti sul posto per l’evento, hanno partecipato ...