Roma - donna ubriaca tenta di rientrare in discoteca | aggredisce i Carabinieri al momento dell’identificazione

(Di sabato 11 maggio 2024): la 43enne volevain unadel quartiere Ostiense.fermano lafuori ladi– Ilcorrieredellacitta.comScene di mala movida a. L’episodio questa volta è avvenuto in via Giuseppe Libetta, storica strada delle discoteche nell’area dell’Ostiense: unapalesementeavrebbe cominciato a inveire contro le persone in strada. Una situazione che avrebbe spinto i buttafuori di un locale a far intervenire i: infastidita dalla presenza dei militari, la signora avrebbe provato ad aggredire i militari ...

«Non so se piangere o ridere». Commenta così il pizzaiolo Errico Porzio l’intrusione notturna di un ladro nella sua pizzeria Al solito Porzio, lungo via Tuscolana, a Roma . La notte di Pasqua, un uomo di 30 anni senza fissa dimora ha forzato la ...

CRONACA DI Roma – Una donna di 50 anni di origini straniere, e’ stata denunciata ieri sera poco prima della mezzanotte per interruzione di pubblico servizio. La 50enne , in evidente stato di ubriachezza, mentre era su un mezzo pubblico in via ...

LIVE PRIMAVERA - Lazio-Inter 2-1, fine 1° T: i biancocelesti rimettono la testa avanti al 42' con un super gol di Sana Fernandes - LIVE PRIMAVERA - Lazio-Inter 2-1, fine 1° T: i biancocelesti rimettono la testa avanti al 42' con un super gol di Sana Fernandes - 47' - Duplice fischio dell'arbitro, finisce qui il primo tempo di Lazio-Inter Primavera! Squadre negli spogliatoi sul parziale di 2-1 per i padroni di casa: succede tutto in 3', con ...

Lavoratori in nero e una giovane ubriaca alla guida, controlli serrati dei Carabinieri nel weekend - Lavoratori in nero e una giovane ubriaca alla guida, controlli serrati dei Carabinieri nel weekend - Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia roma Eur hanno eseguito una serie di controlli mirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree del quartiere maggiormente frequen ...

Guida ubriaco per le strade di Lanuvio e causa un incidente: patente ritirata a 30enne - Guida ubriaco per le strade di Lanuvio e causa un incidente: patente ritirata a 30enne - Guida ubriaco per le strade di Lanuvio, in Provincia di roma, e poi si schianta contro due automobili in sosta: ritirata patente a un 30enne.