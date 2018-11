Silvia Vianello | la miglior donna manager del Medio Oriente

vanityfair

: Danilo Rivalta e Silvia Vianello: feedback da Lost in Sales - lavoradio : Danilo Rivalta e Silvia Vianello: feedback da Lost in Sales - lavoradio : Ho caricato un nuovo episodio, 'Danilo Rivalta e Silvia Vianello: feedback da Lost in Sales', su #spreaker… -

(Di martedì 13 novembre 2018) Il premio è di quelli altisonanti: «Top Middle East Woman Leader», che, in italiano, suona più o meno come «del». E ad aggiudicarselo è stata lei, l’italiana. Laureata in Economia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, da un anno lavora a Dubai, dove dirige l’Innovation Lab della SPJain School of Global Management, una celeberrima business school. Ed è il suo è un momento, tanto che ora Forbes l’ha pure inserita in una delle sue prestigiose liste, come una delle 100 donne italiane di maggior successo nel mondo. E nel mondo si è mossa davvero: dopo la laurea e il Phd, è stata docente di Marketing all’Università Bocconi di Milano per più di dieci anni, poi è stata Visiting Professor alla Rice University (Huston Texas), all’Università San Gallo, in Svizzera e all’ESSEC di Parigi. In Italia ha fondato ...