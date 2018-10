Ue boccia la manovra dell' Italia | può aprirsi una crisi senza precedenti con

Blastingnews

(Di martedì 23 ottobre 2018) L'aveva annunciato che la letteraa Commissione Europea non avrebbe cambiato le carte in tavola. L'idea di innalzare il deficit per finanziare la cosiddettadel popolo non poteva in alcun modo essere messa in discussione. Una posizione netta, ribadita in più circostanze da Conte, Di Maio e Salvini, che però non ha scalfito la posizione'Unione Europea, che non ha variato il proprio punto di vista: l'esposizionena rischia di essere eccessiva e viola i parametri economici disposti da Bruxelles. Latura adesso VIDEO è ufficiale e l'avra' tre settimane per decidere sul proprio futuro, ricordando come si trattia prima volta che un Paese non riceva l'ok rispetto alle scelte economiche effettuate. L'non vuole tornare indietro Quella arrivata nelle ultime ore da Bruxelles è una sorta di vidimazione di quanto era gia' stato ...