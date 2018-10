Marte | nell' acqua c' è ossigeno per ospitare la vita Ultime notizie | scienziati Usa

Nell'acqua di Marte ossigeno a sufficienza per la vita : Una veduta delle orbite di Marte mostra la cappa di ghiaccio polare al Polo Sud del pianeta, dove gli scienziati, grazie all'uso di un radar, potrebbero aver scoperto una riserva d'acqua sotterranea. ...

C'è ossigeno sufficiente per ospitare la vita nell'acqua salata nel sottosuolo di Marte : C'è ossigeno sufficiente per ospitare la vita nell'acqua salata che si trova nel sottosuolo di Marte, compreso il lago scoperto dal radar italiano Marsis, della sonda europea Mars Express. Lo indica la ricerca del California Institute of Technology (Caltech) pubblicata sulla rivista Nature Geoscience. I calcoli fatti dal gruppo di Vlada Stamenkovic indicano che l'ossigeno potrebbe sostenere la vita di microrganismi e animali più ...

Allerta Meteo Calabria - allarme “Rosso” e “Arancione” per domani Martedì 23 Ottobre : attenzione alle piogge torrenziali nelle zone joniche : allerta Meteo Calabria – Dopo i forti temporali della notte, è tornato a splendere il sole in mattinata su tutta la Calabria e il clima è anche decisamente mite, con temperature che sono un po’ ovunque superiori ai +20°C con picchi di +22°C. Eppure tra ieri sera e stamattina ha diluviato su tutto il territorio regionale, come molto raramente accade per estensione dei fenomeni, e con picchi di oltre 50mm nel basso tirreno reggino e ...

URBAN CENTER èFERRARA - Martedì 23 ottobre alle 17.30 nella sede dell'Urban Center - corso Isonzo 137 - Ferrara - prosegue il ciclo di ... : 'Cosa sta succedendo al Palaspecchi?', nuovo appuntamento con 'I dialoghi del Martedì' 22-10-2018 / Giorno per giorno Sarà dedicato al tema " Cosa sta succedendo al Palaspecchi? La realizzazione delle ...

CONFERENZA STAMPA - Martedì 23 ottobre alle 11 - nella sede del Mercato coperto - ingresso in via del Mercato - angolo via Boccacanale di S. : Presentazione di 'MoBi', la tre giorni ferrarese sulla mobilità sostenibile 22-10-2018 / Giorno per giorno Martedì 23 ottobre alle 11, nella sede del Mercato coperto di Ferrara , ingresso in via del ...

CONFERENZA STAMPA - Martedì 23 ottobre alle 11.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale : Presentazione del 'Wbc Day', giornata dedicata a incontri di pugilato 19-10-2018 / Giorno per giorno Martedì 23 ottobre 2018 alle 11.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la ...

"Deviazione senza precedenti nella storia". Moscovici porta a Roma la lettera Ue - la bocciatura è senza sconti. Martedì il verdetto finale : La conferenza stampa al Tesoro sta per iniziare. I flash dei fotografi si susseguono in modo incessante: è il momento dell'entrata di Giovanni Tria e di Pierre Moscovici. Il commissario europeo agli Affari economici, che pochi minuti prima ha consegnato al ministro dell'Economia una lettera impietosa sulla manovra, si posiziona sul podio di sinistra. Dietro c'è la bandiera italiana. Un errore, e infatti un membro dello staff del ...

Marte : la sonda MRO analizza il ghiaccio nelle pianure del nord : Un nuovo metodo di analisi messo a punto da un team di scienziati del Planetary Science Institute ha individuato la distribuzione latitudinale di formazioni ricche di ghiaccio su Marte. Lo studio, condotto su vasta scala, consentirà indagini più dettagliate per la ricerca di depositi di ghiaccio recenti e dei sedimenti nel bacino polare, situato a nord del pianeta. I depositi di ghiaccio recenti – spiega Global Science – sono ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Martedì 9 ottobre. Federico Burdisso da podio nel nuoto - Filippo Macchi ci prova nella scherma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, terza giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-3 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie d’oro, dopo essersi sbloccata ieri con la vittoria nella scherma di Davide di Veroli. Proprio dalla pedana potrebbe arrivare la terza medaglia di questa rassegna olimpica e questa volta con Filippo Macchi, che punta al podio nel fioretto ...

CONFERENZA STAMPA - Martedì 9 ottobre 2018 alle 10.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale : Presentazione della mostra con pubblicazione del volume 'Infine la vita' 08-10-2018 / Giorno per giorno Martedì 9 ottobre 2018 alle 10.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la ...