Agrigento | arrestato presunto scafista tunisino

Agrigento - Arrestato il presunto assassino di Diego Passafiume : D opo 25 anni di attesa, ha finalemnte un nome l' assassino di Diego Passafiume . L 'imprenditore del movimento terra venne assassinato il 22 agosto del 1993 per non essersi piegato alle regole imposte ...

Evade da casa per innaffiare il giardino : anziano arrestato ad Agrigento : Agrigento - E' costata cara la passione per il giardinaggio a un pensionato di 73 anni, arrestato dai carabinieri ad Agrigento con l'accusa di evasione. L'uomo, C.C., sottoposto ai domiciliari non è ...